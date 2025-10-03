BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, disse nesta sexta-feira (3) que a conferência que discutirá o clima em Belém, em novembro, ainda depende de preços mais acessíveis em hotéis da cidade para que estejam presentes "todos os atores que a gente quer que venham".

A COP30, a conferência do clima da ONU, terá o primeiro grande evento ?a cúpula de chefes de Estado e de governo? em pouco mais de um mês, nos dias 6 e 7 de novembro.

Até agora, a crise de hospedagem prossegue, em razão dos preços exorbitantes cobrados por hotéis e por donos de imóveis disponíveis para locação em Belém. Essa crise se arrasta desde o início do ano, e o governo federal demorou para criar uma plataforma que reúne ofertas de leitos.

"A questão de virem todos os países está equacionada", disse Corrêa, após evento em que o presidente Lula (PT) acompanhou detalhes da finalização do Parque da Cidade, o espaço central da COP30 em Belém. "[Mas] a questão de virem todos os atores que a gente quer que venha ainda não está equacionada, porque nós precisamos ainda de preços mais atraentes", ponderou o embaixador.

Na semana passada, em outra visita a Belém, o ministro da Casa Civil da Presidência, Rui Costa (PT), disse que o governo acionaria na Justiça hotéis que cobram preços abusivos para o período do evento da ONU.

"Olhando num site desses de procurar hotel, um dos hotéis mais conhecidos de Belém cobra um preço 30 vezes maior em novembro do que em dezembro", afirmou o presidente da COP30, evitando citar o nome do local.

Segundo ele, jornais de todo o mundo estão cancelando participação na cobertura in loco da conferência, ou diminuindo substancialmente o tamanho das equipes.

"Vocês não sabem a quantidade de jornais no mundo que estão nos dizendo que não vêm mais a Belém, por causa do preço dos hotéis", disse o embaixador. "Vocês não têm ideia da quantidade de grandes grupos de imprensa que estão trazendo só um terço, a metade do que eles queriam. E é uma pena, porque isso aqui vai ser um espetáculo."

Para o embaixador, porém, ainda é possível reverter esse quadro, com ampliação de oferta de leitos com preços acessíveis.

Nesta quinta, o presidente Lula disse que dormiria numa embarcação durante a COP30 e que dispensaria hotéis. Corrêa do Lago afirmou não saber onde o presidente se hospedará. "Vão ter uns barcos bem legais", disse.