PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia prendeu um homem que confessou ter assassinado duas mulheres e abandonado os corpos em um córrego em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador.

Tamara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, 20, estavam desaparecidas desde o dia 25 de setembro, quando saíram juntas para beber. O suspeito foi até a delegacia na quinta-feira (2) para se entregar e indicou o local onde deixou os corpos das vítimas, segundo a polícia.

A polícia não confirma a identidade do homem, que foi detido na delegacia e ainda não apresentou advogado.

O delegado titular do caso, Jader Oliveira, solicitou a prisão preventiva do suspeito, que passaria por audiência de custódia nesta sexta-feira (3), o que acabou não acontecendo. A data foi transferida para sábado (4).

Familiares das vítimas confirmaram as identidades de Tamara e Mayane no local. O resgate dos corpos contou com a participação do Corpo de Bombeiros, devido à dificuldade de acesso.

Ainda não foram divulgados o local e horário dos velórios das vítimas, que moravam em Simões Filho. Tamara trabalhava em um Cras (Centro de Referência de Assistência Social) em Salvador e não tinha filhos, e Mayane deixa uma filha pequena.

Em depoimento na 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, o homem disse que teve um relacionamento com Tamara e que ela teria roubado dele uma quantia alta de dinheiro.

Ele disse que encontrou a ex-companheira e a amiga na noite do dia 25 e teria aproveitado o encontro para cobrar a suposta dívida, o que desencadeou uma discussão agressiva que levou aos assassinatos. Tâmara e Mayane foram mortas a golpes de faca e machado.

O caso é tratado como duplo homicídio, e o delegado diz acreditar que o ex-namorado de Tamara não agiu sozinho. "Para concluir o inquérito, vamos centrar esforços na localização e prisão do segundo suspeito", disse Jader.