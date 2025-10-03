SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu ao menos dois andares de um prédio comercial no número 262 da avenida Celso Garcia, no Brás, região central da cidade de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local funciona uma empresa de comércio de jeans e há tecidos armazenados. A corporação foi chamada pouco depois das 17h.

O incêndio teria começado no fim da tarde e atingido o 2º e o 3º andares do prédio. Houve muita fumaça e o fogo acabou controlado por volta das 18h30, quando começou a fase de rescaldo.

Conforme os bombeiros na rede social X, antigo Twitter, 13 viaturas foram enviadas ao local. Não há informação de vítimas.

Em outubro do ano passado, um incêndio destruiu parte do Shopping 25 Brás, centro comercial na altura do número 300 da rua Barão de Ladário, no Brás. Ao menos 200 pequenas lojas foram danificadas, segundo estimativa da Defesa Civil na época.

No mês passado, a Prefeitura de São Paulo chegou a interditar e lacrar o local. Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), a subprefeitura da Mooca realizou o embargo porque o local tinha autorização para funcionamento com um mezanino além do térreo, mas as equipes constataram dois outros pavimentos construídos.