SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Alexandre Knoploch (PL-RJ) deu voz de prisão a um homem que, segundo ele, tentou extorqui-lo ao se apresentar como produtor do Fantástico, da TV Globo.

Júlio César de Oliveira Silva Rodrigues foi preso em flagrante ao pedir R$ 10 mil para não divulgar uma suposta reportagem contra o parlamentar. A reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

"Mão na cabeça, de costas", reagiu o deputado após simular uma negociação com o suspeito, em seu gabinete na Assembleia Legislativa. Em seguida, ele chamou a polícia.

"Esse indivíduo, se passando por funcionário da Central Globo de Jornalismo, dizia ter uma matéria contra mim e tentou me chantagear pedindo R$ 10 mil para resolver a situação", disse Knoploch. "O que encontrou foi um deputado com a consciência limpa e a coragem de enfrentar o crime".

O caso foi registrado pela 5ª Delegacia de Polícia, no centro do Rio. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão. A Polícia Civil investiga se o homem já havia tentado extorquir outras pessoas.

"Quero deixar claro: não aceito extorsão, não aceito coação, não aceito bandido infiltrado em espaços de poder", afirmou o parlamentar.

Segundo informação da 5ª DP (Mem de Sá), "um deputado estadual conduziu à unidade um homem que o solicitou uma quantia em dinheiro para não divulgar uma suposta reportagem de caráter comprometedor".

"Diante da situação, o parlamentar deu voz de prisão ao indivíduo. O fato foi apreciado pela autoridade policial, que autuou o homem em flagrante pelo crime de extorsão", acrescentou a Polícia Civil.

Em nota, a assessoria de comunicação da Globo afirmou que "assim que recebeu a denúncia do deputado estadual Alexandre Knoploch, acionou à Polícia Civil com uma notícia-crime".

"O colaborador em questão estava afastado por licença médica desde 2023, era assistente de maquinaria de outra área da empresa, sem qualquer relação com o Fantástico ou com o jornalismo da Globo. Diante da gravidade dos fatos, a Globo tomou a decisão de desligar o funcionário".