(FOLHAPRESS) - Hamas diz que aceita liberar reféns e negociar plano, Brasil soma 113 notificações de intoxicação por metanol e outras notícias para começar este sábado (04).

ORIENTE MÉDIO

Hamas aceita parte do plano de Trump para Gaza e diz estar pronto para negociar. Grupo terrorista concorda com libertação de todos os reféns e governo tecnocrático para o território após conflito.

ORIENTE MÉDIO 2

Estamos muito próximos da paz no Oriente Médio, diz Trump.

ISRAEL

Oito dos 13 brasileiros da flotilha presos em Israel rejeitam assinar termo para agilizar deportação.

METANOL

Brasil tem 113 notificações de intoxicação por metanol em cinco estados e no DF.

ELEIÇÕES 2026

Aliados dizem que Bolsonaro deu aval a candidatura de Tarcísio, mas com Michelle de vice.

PARTIDO NOVO

Partido de Zema, Novo enfrenta suspeitas de desvios do fundo eleitoral no Rio. Diretório estadual nega irregularidades e diz que contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.

TSE

Nova cúpula do Judiciário foca em discrição e bom exemplo contra crise de imagem.

GOVERNO TRUMP

Número de brasileiros deportados no governo Trump já é o maior desde pelo menos 2020.

CRISE HÍDRICA

Sabesp estuda usar água de esgoto tratada contra escassez hídrica na Grande SP.

DIDDY

Diddy é sentenciado a quatro anos e dois meses de prisão por crimes relacionados à prostituição.

CRIMES VIRTUAIS

Polícia de SP alerta sobre novo golpe da ligação muda e uso de voz por IA.

TURISMO

Iate privado, helicóptero na selva e caviar na Patagônia: como viajam os super-ricos.