SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dias de calor devem se manter no fim de semana na região metropolitana de São Paulo, com o sol predominando entre nuvens e grande variação da temperatura.

De acordo com os dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), este sábado (4) deve ter temperatura em elevação no decorrer do dia, com os termômetros variando da mínima de 16°C de manhã e a máxima que pode chegar aos 29°C.

Entre o final da tarde e o decorrer da noite, a chegada da brisa marítima vai aumentar a nebulosidade, o que favorece a ocorrência de chuvas isoladas e chuviscos.

O clima no domingo (5) deve ser ainda mais aberto, com o sol aparecendo mais, o que deve fazer com que a temperatura fiquei ainda mais alta, podendo atingir os 30°C. A mínima, por outro lado, deve ser manter na casa dos 16°C.

E, assim como o sábado, a brisa marítima chega no fim da tarde para aumentar a nebulosidade, mas não há previsão de chuva.

Nesta sexta (3), o Inmet registrou a máxima de 29,5°C às 15h e a mínima de 17,1°C às 7h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da cidade.

No litoral do estado, a Defesa Civil alerta para a ocorrência de ventos fortes com previsão de rajadas de intensidade moderada a forte. O aviso é válido até as 9h de domingo (5).

"A orientação é que a população redobre os cuidados em áreas vulneráveis, como regiões costeiras, encostas e locais com construções mais frágeis. Recomenda-se ainda evitar a prática de esportes e atividades náuticas durante o período, não se abrigar debaixo de árvores, manter distância de redes elétricas e reforçar telhados, toldos e objetos soltos que possam ser arrastados pela força do vento", disse a Defesa Civil, em nota.

Em relação à temperatura, os termômetros devem variar de 19°C a 26°C neste sábado na Baixada Santista, com possibilidade de chuva à noite. No litoral norte, a mínima deve ser de 18°C e a máxima, de 31°C, também com previsão de chuva noturna. Já no Vale do Ribeira, a variação será de 18°C a 27°C, com precipitação durante a tarde e a noite.

No Vale do Paraíba, a mínima prevista é de 15°C e a máxima, de 29°C. Em Campinas, a previsão é de 19°C a 29°C, enquanto que em Sorocaba deve ficar entre 18°C e 27°C. Nessas regiões também há previsão de chuva entre a tarde e a noite.

No oeste e no norte do estado, as temperaturas seguem mais elevadas, com chance de chuva pela manhã e à noite. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 21°C e a máxima pode chegar a 33°C. Em Marília, a variação prevista é de 20°C a 32°C.

Em Bauru, a mínima deve ser de 20°C e a máxima de 30°C. Em Araraquara, os termômetros variam de 20°C a 32°C; em Araçatuba, de 22°C a 33°C; em São José do Rio Preto, de 22°C a 33°C; em Franca, de 18°C a 31°C; em Ribeirão Preto, de 20°C a 33°C; e em Barretos, de 20°C a 34°C. Nessas cidades há possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite.