prepara uma série de conteúdos especiais e estreias para celebrar o Mês das Crianças, comemorado em outubro. A iniciativa envolve os veículos da empresa,

As pessoas vão poder encontrar uma programação selecionada com todo o carinho. Cuidamos de cada detalhe para que as crianças e suas famílias tenham momentos de diversão, aprendizado e afeto em nossa programação. Esse é um presente da EBC para o Mês das Crianças, afirma o diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum.

TV Brasil Animada

Na TV Brasil, a tradicional faixa TV Brasil Animada ganha novidades. A programação especial inclui tanto a estreia de desenhos quanto a retomada de algumas obras na grade, ampliando a oferta de conteúdos nacionais voltados ao público infantil.

Entre os destaques estão as animações Lupita no Planeta de Gente Grande, Sonhos e Sapatilhas, Palaloos, Mundo Bita, Diário de Mika e Conta Comigo, produções que combinam diversão e aprendizado em diferentes linguagens e estilos, reforçando a missão da emissora de incentivar a criatividade desde cedo.

Com cinco horas e meia diárias, de segunda a sábado, e 33 horas semanais no ar, a sessão TV Brasil Animada também oferece para a criançada atrações como as renomadas animações Peixonauta, Meu AmigãoZão, O Show da Luna!, Galinha Pintadinha Mini e Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. A faixa infantil oferece recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem. Destaca-se pela ausência de publicidade que incentive o consumismo.

Na TV Brasil Play, plataforma de streaming do canal público, também há uma sessão dedicada às crianças, com conteúdo sob demanda acessível a qualquer hora e em diferentes dispositivos. A seleção reúne desenhos animados, séries e programas educativos que valorizam a produção nacional e oferecem entretenimento de qualidade, permitindo que famílias escolham quando e como acompanhar a programação infantil.

Caminhos da Reportagem

Também na TV Brasil, o premiado programa Caminhos da Reportagem vai exibir, na segunda-feira (6), às 23 horas, uma edição que discutirá aspectos da educação para pessoas com algum tipo de deficiência.

A equipe ouviu pais de crianças com deficiência, para que eles contassem quais os desafios para permitir não só que essas pessoas tenham acesso à educação, mas também que consigam permanecer nas escolas.

Na segunda-feira (27), no mesmo horário, o tema da vez será o universo de Maurício de Sousa e da Turma da Mônica.