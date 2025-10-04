A capital paulista recebe a mostra de cinema Chaplin, que exibirá 83 filmes desse ícone do cinema mundial em uma espécie de retrospectiva de sua obra. De 8 de outubro a 2 de novembro, a mostra estará em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com entrada gratuita.

Entre os destaques estão obras-primas do cinema mudo que resistiram à chegada do som, além de clássicos falados. O público poderá assistir a filmes como O Grande Ditador (1940), sátira ao nazismo, e Luzes da Ribalta (1952), em que Chaplin divide a cena com Buster Keaton em um reencontro com o vaudeville - gênero de entretenimento.

A programação reúne curtas, médias e longas-metragens, além de sessão inclusiva, curso e debate. Parte dos títulos será exibida em película (16mm), o que oferece ao público uma experiência cinematográfica próxima à original. A curadoria é de José de Aguiar e a produção da Firula Filmes.

Segundo a curadoria da mostra, Chaplin foi o primeiro artista a experimentar a fama mundial na era da cultura de massa e é considerado uma das figuras mais importantes da história do cinema.