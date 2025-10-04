SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) foi anunciado neste sábado (4) como um dos finalistas de 2025 do Prêmio Earthshot, da fundação criada pelo príncipe William, do Reino Unido, voltada para sustentabilidade.

A fundação informou que mais de 2.400 soluções ambientais estavam concorrendo este ano, 232 delas baseadas na América do Sul e, destas, 142 no Brasil. O prêmio escolhe 15 entre as concorrentes, das quais cinco são premiadas com 1 milhão de libras esterlinas (cerca de R$ 7 milhões).

O TFFF é um novo mecanismo liderado pelo governo do Brasil que atribui valor às florestas em pé, ao redefinir como o financiamento da proteção florestal é estruturado.

Desenvolvido com o apoio de dez países, além de representantes de povos indígenas e comunidades locais, o fundo será lançado oficialmente na COP30, a conferência do clima das Nações Unidas, que será realizada em Belém, em novembro.

O TFFF oferece aos países tropicais incentivos de longo prazo para manter seus esforços de conservação das florestas. A meta é estabelecer um fundo global de investimento de US$ 125 bilhões (composto por US$ 25 bilhões de investimentos soberanos e US$ 100 bilhões de investidores privados).

O montante busca garantir uma renda permanente aos países em troca da proteção duradoura das florestas. Se bem-sucedida, a ação poderá proteger mais de 1 bilhão de hectares de floresta, em mais de 70 países, aponta o projeto. Ao menos 20% dos pagamentos devem ser canalizados a povos indígenas e comunidades locais.

O príncipe William vem ao Brasil em novembro para apresentar o Prêmio Earthshot. Será a primeira vez que a cerimônia será realizada na América Latina. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro no dia 3 e a premiação está agendada para o dia 5, no Museu do Amanhã.

"É um marco histórico que reforça a importância do Brasil na agenda climática global", diz a fundação em seu site.

O evento ocorre às vésperas da COP30. Não há confirmação de que o príncipe William vá à capital paraense para a programação que acontece entre 10 e 21 de novembro.

O prêmio foi criado em 2020, com o objetivo de impulsionar soluções de problemas ambientais. Entre os vencedores já esteve a organização brasileira Belterra, reconhecida em 2023. A iniciativa ajuda pequenos e médios produtores a restaurar florestas em Mato Grosso.