Nascimento do ator paulista Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, o Tarcísio Meira (90 anos)

Queda do regime de Slobodan Miloevi na Iugoslávia (25 anos)

Lançamento da PBS Public Broadcasting Service (55 anos) - rede de televisão americana de caráter educativo-cultural

Lançamento do Pix (5 anos) - modo de transferência monetária e de pagamento eletrônico instantâneos em real brasileiro. O sistema começou a funcionar plenamente em 16 de novembro de 2020

Dia Mundial dos Professores - data da Unesco

Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa

Dia Nacional da Cidadania

Dia do Empreendedor