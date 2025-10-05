Nesta semana celebramos o aniversário da .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Nascimento do ator paulista Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, o Tarcísio Meira (90 anos) Queda do regime de Slobodan Miloevi na Iugoslávia (25 anos) Lançamento da PBS Public Broadcasting Service (55 anos) - rede de televisão americana de caráter educativo-cultural Lançamento do Pix (5 anos) - modo de transferência monetária e de pagamento eletrônico instantâneos em real brasileiro. O sistema começou a funcionar plenamente em 16 de novembro de 2020 Dia Mundial dos Professores - data da Unesco Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa Dia Nacional da Cidadania Dia do Empreendedor
Nascimento do ator paulista Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, o Tarcísio Meira (90 anos)
Queda do regime de Slobodan Miloevi na Iugoslávia (25 anos)
Lançamento da PBS Public Broadcasting Service (55 anos) - rede de televisão americana de caráter educativo-cultural
Lançamento do Pix (5 anos) - modo de transferência monetária e de pagamento eletrônico instantâneos em real brasileiro. O sistema começou a funcionar plenamente em 16 de novembro de 2020
Dia Mundial dos Professores - data da Unesco
Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa
Dia Nacional da Cidadania
Dia do Empreendedor
Nascimento do cantor e compositor mineiro Altemar Dutra (85 anos)
Primeira apresentação da ópera Euridice (425 anos), de Jacopo Peri, com música adicional de Giulio Caccini. É a ópera mais antiga ainda conservada na sua totalidade, já que maior parte da ópera anterior de Peri, Dafne, foi perdida
Criação da rede social Instagram (15 anos)
Morte do cantor, compositor e radialista fluminense Haroldo Eiras (45 anos). Na década de 1940, apresentou-se em diversas emissoras do Rio de Janeiro, dentre as quais a Mayrink Veiga e a Nacional
Dia do Compositor Brasileiro
Nascimento do compositor francês Louis Vierne (155 anos)
Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical - comemoração criada pela Lei nº 13.309, de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação, por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe
Dia da Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro
Morte do ex-presidente gaúcho Emílio Garrastazu Médici (40 anos) - governou durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985)
Nascimento do cantor, compositor e ativista da paz britânico John Lennon (85 anos)
Formação do Grande furacão de 1780, que matou mais de 27.500 pessoas ao passar pelas Pequenas Antilhas e pelo Caribe (245 anos) - também conhecido como furacão São Calisto II, é o furacão atlântico mais mortífero na história registrada
Dia do Atletismo
Morte do ator, diretor, escritor e produtor estadunidense Orson Welles (40 anos)
Morte do cantor e compositor estadunidense Solomon Burke (15 anos) - mundialmente referido como Rei do Rock 'N Soul e Bispo do Soul, foi responsável pela introdução de ritmo gospel nas músicas de Soul e Rock & Roll
Dia Mundial da Saúde Mental - comemoração internacional, instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental, com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU desde 1992
Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher - comemorado desde 10 de outubro de 1980 para marcar a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então crescente índice de crimes contra mulheres em todo o Brasil
Criação do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp) (40 anos)
Dia Internacional da Menina - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 314, de 19 de dezembro de 2011, com o apoio da entidade canadense Plano Internacional, que atua em mais de 60 países desde 1937, enquanto defensora dos direitos das crianças e promotora da campanha "Porque Eu Sou uma Menina"
Lançamento do programa "Escolinha Mirim", veiculado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (71 anos) tinha como objetivo ensinar mecanismos de produção de rádio às crianças, e era transmitido nas segundas, quartas e sextas-feiras
Início da Radioagência Nacional (21 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
