SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confirmada segunda morte por metanol, venda de bebidas alcoólicas recua e outras notícias do dia para começar este domingo (5).

SAÚDE

Governo de São Paulo confirma segunda morte por intoxicação de metanol. Estado tem 162 casos de intoxicação pela substância, a maioria sem confirmação; outros sete óbitos são investigados. Polícia paulista prendeu 41 pessoas suspeitas de ligação com falsificação de bebidas.

BEBIDAS ADULTERADAS

Venda de bebidas alcoólicas recua após casos de intoxicação por metanol, diz pesquisa. Queda começou na semana passada, segundo empresa de monitoramento de mercado. Vodca sofreu as piores quedas, de mais de 40% na sexta-feira e no sábado.

VIOLÊNCIA

Grupo caçou vítimas pelo centro de SP até encontrar advogado Luiz Fernando Pacheco, diz preso à polícia. Dois homens e uma mulher foram detidos nesta sexta (3) sob suspeita de participarem do crime; celular e relógio do advogado foram roubados. Polícia investiga a participação de uma quarta pessoa.

ADVOCACIA

PM réu pelo 8/1 passa em exame da OAB e põe instituição em situação inédita. Comissão de Seleção diz que caso é 'juridicamente delicado' e empurra decisão sobre registro para Conselho Pleno. Esposa de coronel afirma que OAB ignora princípio constitucional da presunção de inocência e impede marido de reconstruir a vida.

RELIGIÃO

Grupos evangélicos levam 'batalha espiritual' a universidades. Entidades veem campi como espaços de disputa simbólica e política. Para pesquisador, faculdade passou a ser vista como 'fronteira missionária', o que gera tensões em alguns cursos.

POLÍTICA

Alexandre Frota tem mandato de vereador cassado em Cotia (SP) após condenação judicial. Ex-ator da Globo tentava reverter decisão judicial desde 2018, mas não obteve sucesso. Processo de calúnia e difamação, movido pelo ex-deputado federal Jean Wyllys, transitou em julgado.

FUTEBOL

Brasil perde da Espanha e é eliminado na fase de grupos do Mundial Sub20 pela primeira vez. Pentacampeã, seleção comandada por Ramon Menezes volta para casa sem vitórias. Nas rodadas anteriores, time empatou com México e perdeu para Marrocos.

CELEBRIDADES

Gretchen faz mudança drástica no visual e é comparada a Ana Castela. Cantora se submeteu a uma nova harmonização facial aos 66 anos. Ela ainda removeu excesso de pele das pálpebras e mexeu nos glúteos.

NOVELA

Britânico The Guardian destaca 'Vale Tudo' como fenômeno que divide opiniões no Brasil. Publicação chama atenção para críticas às mudanças no enredo original e à reprodução de estereótipos. Texto afirma que, ainda assim, trama tem tido 'forte audiência e provocado acalorados debates online'.

TELEVISÃO

Globo vai colocar público para questionar elenco em barracos no BBB 26. Novo Sincerão terá uma plateia ativa nas decisões da semana do programa. Reality show tem estreia marcada para 12 de janeiro de 2026.

FAMOSOS

Estão deturpando como se eu fosse vilã, diz Poliana Rocha sobre jovem 'adotado'. Em entrevista à RedeTV!, mulher de Leonardo falou sobre ter abrigado jovem por dois meses. Ela afirma que tomará as medidas cabíveis contra quem fizer calúnias.

AFFAIR

Éder Militão chama Virginia e Vini Junior de 'casal favorito'. Influenciadora e jogador vêm dando pistas de que estão juntos. Ex de Zé Felipe viaja a Madri pela terceira vez em um mês e meio.