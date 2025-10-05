Uakyrê Pankararu-Pataxó vive na Terra Indígena Cinta Vermelha de Jundiba, município de Araçuaí, que fica a cerca de 10 quilômetros distante da mina operada pela Sigma. Para ela, apesar de pequenas melhorias nas unidades de saúde que atendem a região, o impacto sentido por todos foi maior e o próprio serviço público está sobrecarregado.

Na região tem muito problemas respiratórios causados pela poeira, muita gente não consegue dormir porque as máquinas da Sigma fazem muito barulho. E prejudicam as mulheres, a gente vê muito assédio acontecendo por parte de trabalhadores de fora que vão para lá, diz.

Além da consequência ambiental sentida no assoreamento dos rios por rejeitos que são levados pelo vento até os leitos das águas, Uakyrê destaca que o impacto cultural também é bastante presente.

Essas empresas colocam umas pessoas contra as outras na comunidade, fazem as pessoas desacreditarem que existe um povo ali, que existe uma identidade. Porque, muita gente diz que não tem indígena aqui e que estão atrapalhando o desenvolvimento, sendo que Vale do Jequitinhonha é um nome indígena. Araçuaí é um nome indígena, Itinga é um nome indígena. Então eles tentam invisibilizar nossa presença para poder minerar, critica.

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a empresa Sigma Lithium em busca de mais informações sobre as ações de mitigação dos impactos sociais e ambientais na região do Vale do Jequitinhonha, mas até a publicação da matéria não houve resposta. O espaço segue aberto para o posicionamento da empresa.

Vale do Lítio

Em 2023, o governo de Minas Gerais lançou o programa Vale do Lítio, com o objetivo de atrair investidores e impulsionar a cadeia produtiva do mineral estratégico. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o projeto já atraiu R$ 6,3 bilhões em investimentos para o setor, com estimativa de criação de 4.897 empregos diretos.

Apenas nos municípios prioritários do Vale do Lítio, foram abertas 6.788 novas empresas e gerado o saldo 3.975 de empregos desde 2023, informou por meio de nota.

De acordo com o órgão estadual, a arrecadação da CFEM alcançou de R$ 38,5 milhões, graças a esse programa de incentivo. O governo destaca ainda o crescimento na arrecadação de outros tributos como o Imposto Sobre Serviços (ISS), com aumento de 84,2%, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que aumentou 36,9% desde 2023. Questionado pela reportagem, o governo mineiro não respondeu de que forma esses recursos foram investidos na melhoria da qualidade de vida da população.

Antes da operação da Sigma Lithium, Araçuaí e Itinga arrecadavam juntos cerca de R$ 7,2 milhões em CFEM, considerando todos os minerais. Em 2023, esse valor saltou para R$ 21,6 milhões, um crescimento de 200%, destacou o governo.

A secretaria estadual informou ainda que o estado tem atuado de forma integrada aos municípios na ampliação de a infraestrutura urbana e serviços públicos para atender à demanda crescente por serviços públicos, como a rede de saúde.

Lembramos ainda que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) ampliou a oferta de cursos de formação inicial e continuada para os moradores da região, por meio do programa Minas Forma. A iniciativa, realizada em parceria com o Senai-MG, visa preparar a mão de obra local para as oportunidades geradas pelo avanço da indústria do lítio, reforçou.

MPF

Adotada pelo Brasil desde 2003, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) define a necessidade de consulta livre, prévia e informada aos povos e comunidades tradicionais, antes da aprovação de projetos que possam atuar sobre seus territórios. A norma estabelece ainda a obrigação dos governos em reconhecer e proteger os modos de vida, valores, práticas sociais, culturais, religiosas e espirituais.

Mas tanto integrantes dos povos indígenas da região, quanto da comunidade rural, afirmam falta de espaço para diálogo com as empresas. O Ministério Público Federal em Minas Gerais (MPF-MG) recomendou, no último dia 3 de setembro, a revisão e a anulação das autorizações de pesquisa e lavra em Araçuaí e municípios limítrofes.