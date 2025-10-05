RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O empresário Alexandre Carvalho, 58, morreu na última sexta-feira (3), no Rio de Janeiro, após uma semana de internação no Hospital Copa Star, em Copacabana. Ele havia sido hospitalizado depois de sofrer uma queda e bater a cabeça em sua casa, localizada no Jardim Botânico, na zona sul da cidade.

Carvalho era diretor do Grupo Urca Energia, holding que reúne diversas empresas do setor de energia limpa, e também acionista e presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial C. Santos, concessionária portuguesa representante oficial da Mercedes-Benz. Reconhecido no meio empresarial pela atuação nas áreas de energia e mobilidade, ele completaria 59 anos na próxima terça (7).

A morte foi confirmada pela família e pelo hospital, que informou, em nota, não ter autorização para divulgar detalhes adicionais sobre o quadro clínico. "O hospital se solidariza com a família e amigos neste momento de dor", disse o Copa Star.

O sepultamento de Alexandre Carvalho está marcado para este domingo (5), às 15h, no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, zona norte do Rio.

Carvalho era casado com a atriz e poetisa Isabelle Nassar, conhecida por participações em produções da TV Globo. Nas redes sociais, Isabelle lamentou a morte repentina do marido.

"Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome e seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso", escreveu a atriz.

Amigos e personalidades do meio empresarial também prestaram homenagens.

"Posso dizer, sem nenhuma dúvida, que muitos dos meus melhores amigos de hoje, aqueles que me acompanham há tantos anos, foi o Carvalho quem me apresentou. Não tenho dúvida de que, tanto para mim quanto para tantos outros, grupos inteiros de amizade nasceram dessa capacidade única que ele tinha de aproximar pessoas, criar laços e mantê-los fortes", afirmou o empresário Alexandre Accioly, fundador da rede de academias Bodytech e da casa de shows Qualistage.

O senador e presidente do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, afirmou ter falado com Alexandre no dia do acidente e lamentou a perda.

"Alexandre Carvalho foi uma das pessoas mais gentis, educadas e prestativas que tive a sorte de encontrar pela vida. Há em mim mais tristeza, porque falei com o Alexandre no dia em que ele caiu em casa, uma semana atrás, quando ele bateu a cabeça. Hoje, faleceu e isso me faz perceber a fragilidade da vida e quanto a finitude está próxima de nós", escreveu o senador.