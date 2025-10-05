SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os dois casos suspeitos de intoxicação por metanol na Bahia foram descartados pelo governo do estado neste domingo (5), informou a Secretaria de Saúde do estado.

A intoxicação por metanol foi descartada após o resultado de laudos laboratoriais, que analisaram os pacientes e as bebidas consumidas por eles. "As investigações apontaram que não houve contaminação nem adulteração", afirmou o órgão.

Não há novos casos suspeitos no estado. Um novo boletim do governo federal deve informar no fim da tarde de hoje se a Bahia deixa de figurar nos estados com casos suspeitos. Até sábado, 12 estados tinham notificado suspeitas de intoxicação ao Ministério da Saúde.

Morte suspeita investigada era de um homem de 56 anos que morreu em Feira de Santana na sexta-feira. Ele deu entrada na UPA de Queimadinha com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, segundo a Secretaria de Saúde. A causa da morte do homem não foi divulgada pela secretaria de Saúde.

Outro caso suspeito de contaminação era investigado em Salvador. Ainda na noite da sexta, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o homem estava hospitalizado e com quadro de saúde considerado estável.

O Brasil tem 14 casos confirmados e outras 181 suspeitas de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, segundo balanço mais recente do Ministério da Saúde. O levantamento reúne notificações enviadas pelos estados até às 16h de ontem para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional.

São Paulo, que confirmou duas mortes até o momento, registra a maioria dos casos, com 162 notificações. Todos os casos confirmados são no estado, além de outros 148 em investigação.