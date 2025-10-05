SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estado do Paraná confirmou por exames laboratoriais duas contaminações de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. Os casos são os primeiros fora de São Paulo confirmados até o momento.

As vítimas são dois homens, de 60 e 71 anos, que consumiram bebidas em Curitiba. Segundo o governo do Paraná, os laudos que comprovam contaminação por metanol foram recebidos neste domingo (5).

Garrafas de bebida consumidas pelos homens foram apreendidas pela polícia, que investiga o caso. O governo não informou qual bebida os homens consumiram e nem qual o estado de saúde deles, mas disse que busca pontos de adulteração e de comercialização das bebidas falsas.

Esta é a primeira vez que um exame comprova casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas fora de São Paulo. Até a tarde de sábado, todos os 14 casos confirmados no Brasil estavam no estado paulista, que concentra a maior quantidade de suspeitas de intoxicação.

Até a tarde de sábado, 181 casos suspeitos eram analisados pelo Ministério da Saúde. Um novo boletim do órgão vai atualizar, no fim da tarde de hoje, a quantidade de casos confirmados no país.