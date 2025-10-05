CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Brookline, em Massachusetts (EUA), prendeu na última quarta-feira (1º) o advogado Carlos Portugal Gouvêa, professor de direito na USP. Ele é acusado de disparar tiros de chumbinho do lado de fora de uma sinagoga, o que teria quebrado a janela de um carro.

A reportagem não conseguiu contato com o docente até a publicação deste texto.

O caso aconteceu no início do feriado de Yom Kippur, considerado o mais sagrado no judaísmo. Segundo o site local Brookline.News, a ação gerou pânico no local e resultou na presença de mais de dez policiais.

Às autoridades, o professor, que tem 43 anos, teria alegado que estava caçando ratos. Durante a abordagem, os policiais afirmaram que a ação de Gouvêa não tinha como alvo o templo. Mesmo assim, ele foi acusado de disparo ilegal de arma de chumbinho, conduta desordeira, perturbação da paz e dano malicioso à propriedade pessoal.

Gouvêa leciona direito comercial na USP e é professor visitante da Faculdade de Direito de Harvard. Ele também é membro do IDGlobal (Instituto de Direito Global).

As contas em redes sociais do advogado foram derrubadas após o caso, assim como o perfil do IDGlobal no Instagram. Segundo o site local, Gouvêa foi indiciado no Tribunal Distrital de Brookline na quinta-feira (2) e alegou inocência. Após o caso, o professor foi afastado de Harvard.

Em entrevistas recentes à imprensa, o advogado foi uma das vozes no direito a se posicionar contra as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. "O procedimento previsto nessa legislação não foi respeitado. Cabe o controle judicial pelas Cortes americanas", afirmou em uma das ocasiões.