SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou quatro corpos mumificados no necrotério do Hospital Municipal Salgado Filho, na capital fluminense.

Os cadáveres foram achados nesta sexta-feira (3) durante investigações sobre dez corpos entregues ao Instituto Médico Legal em avançado estágio de decomposição. Os agentes buscavam identificar a situação dos mortos que estavam no hospital.

A prefeitura do Rio informou que o Salgado Filho é um hospital com grande volume de atendimentos de casos graves e que os corpos não tinham referências familiares ou documentos.

A Polícia Civil aponta irregularidades no tratamento de ao menos 14 corpos. Durante a visita ao hospital na sexta-feira, os policiais não encontraram um responsável pelo setor do necrotério. Os quatro cadáveres foram apreendidos e encaminhados ao IML, onde passarão por perícia.

A apuração foi iniciada a partir de informações de um perito do IML, que sinalizou a impossibilidade de laudo, uma vez que os corpos estavam chegando em avançado estado de decomposição.

Testemunhas foram ouvidas pela polícia e indicaram a possibilidade de que mais corpos estivessem abandonados na unidade de saúde. Um dos cadáveres estava no local desde dezembro de 2024, sem possibilidade de identificação do gênero.

As investigações continuam para apurar os crimes de fraude processual e vilipêndio de cadáver.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que o Salgado Filho é um hospital com grande volume de atendimentos de casos graves e número elevado de óbitos.

Dos sete corpos que estavam no necrotério da unidade, três eram de pacientes que haviam morrido há menos de 24 horas e ainda não tinham sido retirados pelas famílias.

"Os outros quatro corpos eram de pacientes que não tinham referências familiares ou documentos, que não foram identificados na ocasião e acabaram não podendo ser removidos para sepultamento no prazo previsto na legislação", informou a prefeitura.