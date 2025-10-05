SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde informou, neste domingo (5), que o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada subiu para 16. No total, foram 225 registros, sendo que 209 seguem em investigação.

O estado de São Saulo concentra a maioria das notificações: 192, sendo casos 14 confirmados e 178 em investigação.

Ceará notificou o primeiro caso suspeito. Ao todo, são 12 estados com casos notificados -Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará- além do Distrito Federal.

Segundo o Ministério da Saúde, os estados da Bahia e Espírito Santo tiveram os casos sob suspeita descartados.

Quanto à notificação de óbitos, o país tem 15 registros, com dois óbitos confirmados na capital paulista e 13 em investigação (sete em São Paulo, três em Pernambuco, um em Mato Grosso do Sul, um na Paraíba, e um no Ceará).

As informações do boletim foram enviadas pelos estados, com registros até 16h deste domingo, e consolidados pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).

INVESTIGAÇÃO NO RJ

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro investiga o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no estado. A paciente, moradora de Niterói, relatou ter consumido bebida alcoólica na Lapa, região boêmia da capital fluminense.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, o caso foi notificado neste sábado (4) por uma unidade hospitalar privada e está em investigação. A paciente não está internada e apresenta bom estado geral.