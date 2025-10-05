SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde informou, neste domingo (5), que o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada subiu para 16. No total, foram 225 registros, sendo que 209 seguem em investigação.

O estado de São Saulo concentra a maioria das notificações: 192, sendo casos 14 confirmados e 178 em investigação.

Ceará notificou o primeiro caso suspeito. Ao todo, são 12 estados com casos notificados -Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará- além do Distrito Federal.

Segundo o Ministério da Saúde, os estados da Bahia e Espírito Santo tiveram os casos sob suspeita descartados.

Quanto à notificação de óbitos, o país tem 15 registros, com dois óbitos confirmados na capital paulista e 13 em investigação (sete em São Paulo, três em Pernambuco, um em Mato Grosso do Sul, um na Paraíba, e um no Ceará).

As informações do boletim foram enviadas pelos estados, com registros de até 16h deste domingo, e consolidados pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).

IMPORTAÇÃO DE ANTÍDOTOS

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou, neste domingo, a importação de 2.600 frascos de fomepizol, usado como antídoto contra intoxicação de metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

A medida excepcional foi concedida com base na Resolução de Diretoria Colegiada 203/2017, que estabelece os critérios e procedimentos para importação em caráter de excepcionalidade, de produtos sujeitos à vigilância sanitária que ainda não possuem registro na Anvisa.

O pedido foi encaminhado pelo Ministério da Saúde e a importação será feita via Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), sendo 2500 frascos adquiridos pela pasta e 100 doados pelo fabricante.

RECOMENDAÇÃO

Os órgãos de saúde recomendam evitar o consumo de bebida destilada que não saiba a procedência. O paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.

Os sintomas de intoxicação de metanol podem estar associados a dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até seis horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.