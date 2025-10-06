SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista pode registrar recorde de temperatura para este ano nesta segunda-feira (6), se a máxima de 36°C prevista pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) se confirmar.

A temperatura mais alta de 2025 foi de 34,8°C, registrada em 2 de março, no fim do verão.

Mas o calorão, consequência do efeito pré-frontal ?quando o ar frio, mais denso, "empurra" o ar quente antes de chegar a uma determinada área?, não vai durar mais de um dia.

Na terça-feira (7), a mínima cai a 16ºC ?20ºC mais baixo que a prevista para segunda. A máxima não passa dos 22ºC, segundo o instituto. O céu fica nublado e há possibilidade de chuva.

Os maiores volumes de chuva, aponta a Climatempo, devem se concentrar no litoral paulista. Também chove no interior, mas sem chance de reverter os baixos índices de umidade do ar registrados nas últimas semanas.

O frio fica ainda mais intenso na quarta-feira (8) na capital paulista, quando o dia começa com 12ºC e os termômetros subirão pouco, chegando a 16ºC.

Na quinta, a chuva faz a mínima cair um pouco mais, marcando 11ºC. O tempo fica nublado e a máxima não passará dos 17ºC.

PREVISÃO DE TEMPORAL NO SUL DO PAÍS

A semana começa com risco de temporais no Sul do país. Uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, provocando chuva com risco de raios, rajadas de vento de até 60 km/h e granizo, segundo a Climatempo.

A instabilidade chega, ao longo do dia, até Santa Catarina e parte do Paraná.

O Inmet divulgou um alerta para risco de queda brusca de temperatura em todo Rio Grande do Sul a partir das 3h desta segunda.