SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu pela primeira vez, neste domingo (5), um alerta por celular para risco de desastres severos e extremos. Segundo o órgão, os temporais que atingem o estado motivaram o uso inédito da ferramenta de alertas cell-broadcast.

O alerta foi disparado para áreas próximas ao município de Encruzilhada do Sul, com aviso sobre a possibilidade de tempestade com vendaval e granizo para a noite de domingo.

Apesar do alerta, não há registro de ocorrências graves na região.

"Fique atento, abrigue-se, evite sair à rua e fique longe de árvores, postes e placas. Nossa Defesa Civil Estadual está monitorando a situação em contato direto e permanente com as autoridades locais e as forças de segurança para atuar na proteção de todos", reforçou o governador Eduardo Leite (PSD), em comunicado publicado nas redes sociais.

A ferramenta de alerta, usada em São Paulo desde janeiro deste ano, bloqueia a tela dos celulares nas regiões afetadas por eventos climáticos com uma mensagem. Também emite um aviso sonoro e vibratório.

A tecnologia foi desenvolvida por meio de uma parceria entre o Ministério das Comunicações, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e operadoras de telefonia. É integrada a outras formas de alerta utilizadas pela Defesa Civil, como o envio de SMS e publicações nas redes sociais.

A Defesa Civil fez em novembro de 2024 um teste do sistema de alerta para casos de desastres extremos e severos em telefones celulares. A demonstração foi realizada na área de 36 municípios gaúchos.

A enchente histórica de maio de 2024 atingiu quase todos os municípios do estado, devastou cidades da Região Metropolitana e do Vale do Taquari e deixou milhares de famílias desabrigadas.

O número oficial de mortos em decorrência da tragédia chegou a 185.