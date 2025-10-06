RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Com um fluxo crescente de romeiros em outubro nos últimos anos, a via Dutra terá uma operação especial a partir desta segunda-feira (6), em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida, cuja data será celebrada no próximo dia 12.

Distribuição de coletes e adesivos refletivos, instalação de 23 tendas de apoio e sugestão para que os romeiros percorrem uma rota rural rumo a Aparecida, em vez da rodovia mais movimentada do país, estão entre as orientações que serão dadas num trecho de 230 quilômetros em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Depois de 35 mil romeiros passarem pela estrada em 2023, o número cresceu para 37 mil no ano passado, contabilizados por câmeras instaladas em praças de pedágios, e a expectativa da Motiva (ex-CCR), concessionária responsável pela Dutra, é de que isso se repita ou até mesmo supere o total de fiéis de 2024, segundo Ademir Pereira, coordenador de operações da RioSP.

Das 23 tendas instaladas para equipes da concessionária, 19 estão na Dutra e 4 na Rota da Luz, para abordar os romeiros e orientá-los sobre segurança. Elas não existiam até o ano passado e funcionarão 24 horas por dia entre esta segunda e o dia 12. Há, ainda, outras tendas de apoio a voluntários espalhadas pelo trecho, como nos últimos anos.

Entre as recomendações estão as de o romeiro caminhar sempre no contrafluxo da rodovia e durante o dia, utilizar roupas claras, calçado confortável, passar protetor solar, se hidratar e usar um boné ou um chapéu.

Para ciclistas, a orientação é a oposta: pedalar no acostamento seguindo o fluxo de veículos, até para que ambos não "briguem" pelo mesmo espaço.

Dos 230 quilômetros envolvidos na operação, 130 estão do lado paulista, de Arujá a Aparecida, e cerca de 100 são divididos entre Rio e São Paulo, de Resende a Aparecida. A concentração de romeiros, porém, se dá do lado paulista, com devotos de cidades como Arujá, Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, e concentrados entre sexta-feira (10) e domingo.

"Se o romeiro disser ?ah, eu vou caminhar durante a noite?, além das nossas orientações, a gente vai fazer uma abordagem dele em algum ponto da rodovia para oferecer o colete refletivo e aplicar a fita refletiva, nas costas, na mochila, no boné. Se eles estiverem seguindo as orientações, a gente coloca na parte da frente do corpo da pessoa, na mochila. Quando o veículo dá o farol alto ali, ele reflete, chama a atenção e de longe, você consegue enxergar o romeiro", disse Pereira.

Serão distribuídos no total 20 mil coletes e 60 mil adesivos refletivos na operação Romaria Segura 2025, desenvolvida pela Motiva, junto com ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O principal objetivo é evitar acidentes, que no ano passado resultaram em três mortes de romeiros no trecho.

"Infelizmente, a gente registra alguns incidentes e alguns acidentes. Por mais que a gente oriente, tem algumas pessoas que ainda preferem seguir fora das nossas orientações, das nossas dicas de segurança", disse.

No período pré-romaria, houve reuniões da concessionária também com o Santuário de Aparecida, paróquias de cidades da região, grupos de romeiros e empresas.

Um dos objetivos é orientar os fiéis a, no quilômetro 96 da Dutra, mudarem a peregrinação para a Rota da Luz, que amplia o percurso em cinco quilômetros, mas garante mais segurança, já que se trata de um trecho com estradas rurais, sem conflitos com veículos em alta velocidade, como na Dutra.

"É diferente de uma rodovia como a Presidente Dutra, a principal rodovia do país, com 700 mil viagens por dia, trecho de Guarulhos, 350 mil veículos circulando, trecho de São José [dos Campos], 150 mil veículos. Nela, nós temos um conflito grande de veículos de pequeno porte, grande porte, motocicletas. E nessa época também tem aí o romeiro caminhando e o romeiro pedalando no acostamento."

Em São José dos Campos, um trecho em obras merece atenção dos peregrinos, e ele foi sinalizado para que o romeiro siga a rota mais segura.

TRÊS SÉCULOS DE FÉ

A devoção dos brasileiros por Nossa Senhora Aparecida leva uma multidão a Aparecida, no Vale do Paraíba, durante o ano todo, mas especialmente na semana do 12 de outubro, dia de sua celebração.

O começo da difusão de relatos sobre o encontro da imagem de Nossa Senhora no rio Paraíba do Sul, em 1717, ganhou registros gradativos de comemorações nos anos seguintes. Há registros, segundo o Santuário Nacional de Aparecida, datados de 1745.

No ano passado, o santuário recebeu 320.689 devotos entre os dias 3 e 12 de outubro, das quais 139.821 no dia 12.

As festividades já ocorreram em outras datas, como março, dezembro, maio e no período da Páscoa, e o 12 de outubro é feriado nacional desde 1980.

O tema da festa da padroeira deste ano é "Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida", cuja novena começou na sexta-feira (3) e prosseguirá até o dia 11, às 15h e às 19h.

A tenda dos peregrinos de Aparecida funciona das 7h às 19h, mas no fim de semana da celebração abrirá às 7h de sexta-feira (10) e fechará somente às 19h do dia 12.

As missas no santuário ocorrem às 6h45, 9h, 10h30, 12h e 16h30 (segunda a sexta-feira), 6h, 9h, 10h30, 12h e 16h30 (sábado) e 5h30, 8h, 10h, 12 e 16h30 (domingo).

No dia 12 de outubro, a programação inclui missas às 5h, 8h (missa solene), 10h30, 12h (missa das crianças), 14h, 16h e 18h (missa de encerramento). Haverá, ainda, uma consagração solene na basílica histórica, às 15h.

A Prefeitura de Aparecida também desenvolveu uma operação especial para o trânsito nos próximos dias, devido ao aumento na movimentação na cidade. Equipes de trânsito atuarão em plantão 24 horas por dia e, em caso de emergência, o morador ou turista pode acionar atendimento pelo telefone 153.