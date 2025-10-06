PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, neste domingo (5), um homem suspeito de matar a namorada por estrangulamento em Cariacica.

O corpo da estudante de arquitetura Júlia de Paula, de 20 anos, foi encontrado pela mãe por volta das 6h da manhã de domingo, com marcas de esganadura no pescoço. Júlia costumava trabalhar aos domingos em uma padaria, e uma funcionária ligou para a família após perceber que ela não havia comparecido ao expediente.

Segundo a polícia, o namorado da vítima, um homem de 25 anos, estava fugindo para o município de São Mateus, onde o pai dele reside. As investigações indicaram que ele embarcou em um ônibus às 9h na rodoviária de Vitória. O veículo foi interceptado menos de uma hora depois, no distrito de Carapina, em Serra, onde o homem foi preso e confessou o crime.

A polícia não confirma a identidade do suspeito, que ainda não apresentou advogado.

Segundo a polícia, o casal passou o sábado (4) na casa de parentes dele na cidade de Viana e chegou à residência da família dela, no bairro Rosa da Penha, por volta das 23h. Ele relatou às autoridades que ambos estavam alterados pelo consumo de bebida alcoólica e que a jovem o teria acusado de traição, o que teria causado a primeira briga.

Conforme o depoimento, após o início da discussão ele se afastou e foi até a escada do local, onde permaneceu por alguns minutos. A jovem teria ido atrás dele e pedido que parasse com a briga.

"Mas, depois, ele alega que ela teria voltado a falar sobre essas traições e teria desferido um tapa no rosto dele e dado uma mordida, e ele teria prendido a cabeça e a esganado", disse a delegada Fernanda Diniz, adjunta da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), responsável pelo registro da prisão em flagrante.

Após o ataque, ele teria levado o corpo desfalecido da jovem até o quarto dela e deixado o local.

O homem disse à polícia que ambos tinham um relacionamento tranquilo, mas a família da vítima disse que a jovem relatava brigas frequentes e já tentou terminar o relacionamento, mas que ele a perseguia em casa e no trabalho.

Segundo a delegada, na última quarta-feira ela contou à mãe que havia sido agredida, dizendo inclusive que o namorado a havia segurado pelo pescoço.

A corporação aguarda a conclusão do laudo pericial para determinar a causa exata da morte e identificar sinais de um possível espancamento.