SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira (06) um homem de 33 anos com dois explosivos na Rodoviária de Planaltina, no Distrito Federal.

O esquadrão antibombas da PMDF enterrou os explosivos no solo para realizar a detonação com segurança. O homem responsável por deixar os explosivos na rodoviária foi preso em flagrante, após denúncias sobre um indivíduo em atitude suspeita, aparentando nervosismo e carregando uma sacola preta.

Ele pretendia vender os explosivos por R$ 800 após anunciá-los em um grupo no WhatsApp. Ao notar a presença da polícia, o suspeito deixou a sacola com o material cair e tentou se afastar, mas foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, o homem confessou o conteúdo da sacola durante a abordagem.

O local foi isolado pela Operação Petardo e ninguém ficou ferido. O suspeito, que já tem passagens por estelionato, ameaça e receptação, foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia.