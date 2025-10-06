A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta segunda-feira (6) mais um suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes . O nome do homem não foi divulgado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a prisão ocorreu na região de Cotia, na Grande São Paulo. Este é o quinto suspeito preso por envolvimento no caso.

O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes foi assassinado no dia 15 de setembro na cidade de Praia Grande, no litoral paulista, em um bairro próximo à prefeitura e ao fórum do município. Imagens de câmeras de segurança mostraram o carro dele em fuga, em alta velocidade, até capotar entre dois ônibus ao tentar entrar em uma avenida.

As imagens mostram que o carro que o perseguia chega pouco depois, bate em um dos ônibus e dele saltam três homens com fuzis. Dois se deslocam até o carro de Ruy e disparam. Na fuga, voltaram pela mesma avenida usada na perseguição.

Ferraz foi delegado por mais de 40 anos, tendo passado pela Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), além de ter sido titular da 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e comandado outras delegacias e divisões na capital.

Também foi diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP) e esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo. Ferraz foi responsável pela prisão de lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) nos anos 2000, quando atuava na repressão a roubo de bancos, e também como delegado-geral, função que exerceu até 2022. Depois de se aposentar, ele assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande (janeiro de 2023), permanecendo na gestão iniciada em 2025 com o prefeito Alberto Mourão.

