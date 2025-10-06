SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo teve a maior temperatura máxima de 2025 na tarde desta segunda-feira (6). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), às 13h foi registrada a máxima de 35,1°C na na estação meteorológica automática do Mirante de Santana, na zona norte do município, onde é feita a medição oficial do município.

O índice pode mudar à noite, quando é feita a medição derradeira, manualmente, às 21h.

Até então, a temperatura mais alta deste ano havia sido de 34,8°C, registrada em 2 de março, no fim do verão.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, uma condição pré-frontal facilitou a entrada de ventos que sopram do quadrante norte, o que proporcionou maior aquecimento.

Nas estações meteorológicas do CGE, a média da temperatura máxima chegou aos 34,4°C, sendo que a máxima absoluta, de 36,3°C, foi observada na Freguesia do Ó, zona norte.

A média da temperatura máxima desta segunda-feira, 34,4°C, estabelece um novo recorde de temperatura máxima de 2025, superando os 34,2°C de 17 de fevereiro, nas medições do CGE.

"A quantidade de nuvens aumenta entre o fim da tarde e a noite e podem ocorrer rajadas de vento de até 50 km/h. Entretanto, não há expectativa de chuva", diz o órgão municipal em seu site.

Na estação meteorológica do Inmet em Interlagos, a umidade relativa do ar mais baixa nesta quarta foi de apenas 23°C.

Para a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas abaixo dos 60% já são prejudiciais à saúde humana.

Mas o calorão, consequência do efeito pré-frontal ?quando o ar frio, mais denso, "empurra" o ar quente antes de chegar a uma determinada área?, não vai durar mais de um dia.

Nesta terça-feira (7), a mínima cai a 16ºC, contra 19,8°C desta segunda-feira. A máxima não passa dos 22ºC, segundo o instituto. O céu fica nublado e há possibilidade de chuva.

O frio fica ainda mais intenso na quarta-feira (8) na capital paulista, quando o dia começa com 12ºC e os termômetros subirão pouco, chegando a 16ºC.

Na quinta (9), a chuva faz a mínima cair um pouco mais, marcando 11ºC. O tempo fica nublado e a máxima não passará dos 17ºC.