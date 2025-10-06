PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 34 anos em cárcere privado foi resgatada na noite de sexta-feira (3) após conseguir pedir ajuda em um bilhete escrito em papel higiênico, encontrado no banheiro de um posto de gasolina em Gaspar (SC). A denúncia partiu de um funcionário que encontrou o pedido de socorro.

A vítima contou à polícia que sofreu violência física e sexual, e que o suspeito ameaçou divulgar um vídeo íntimo sem permissão se ela tentasse encerrar o relacionamento. O companheiro da mulher, um homem de 29 anos, foi preso em flagrante. A defesa do suspeito não foi localizada.

Segundo a polícia, a mulher relatou que estava separada dele havia seis meses, mas ambos optaram por reatar no dia 30 de setembro. Ela já havia solicitado medida protetiva anteriormente contra ele.

Em depoimento, a mulher disse que o companheiro exigiu que ela desbloqueasse o celular quando retornou para casa. Diante da negativa, ele quebrou o aparelho, a agrediu fisicamente e fez ameaças de morte.

A vítima relatou ainda ter sido agredida em outras três ocasiões desde então e forçada a manter relações sexuais sob ameaça.

"Ela também relatou que o suspeito gravou um vídeo íntimo sem seu consentimento e ameaçou divulgar o conteúdo em redes sociais e grupos de WhatsApp caso ela tentasse deixá-lo", disse a PM catarinense em nota.

Na sexta-feira, a mulher conseguiu convencer o companheiro a ir até uma loja de conveniências para comprar cigarros e, durante a ida ao banheiro, deixou o bilhete com seu endereço escrito e a frase "Estou cárcere privado 190", em referência ao número de telefone da Polícia Militar.

Quando a polícia chegou ao endereço, o homem se recusou a abrir a porta e agiu de maneira nervosa. Os policiais forçaram a entrada e encontraram a vítima com ferimentos no pescoço, rosto e seios.

Segundo a Polícia Militar, há 44 boletins de ocorrência registrados contra ele. O teor dos boletins prévios não foi informado.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que o caso foi atendido na Central de Plantão Policial de Blumenau, e o suspeito foi preso preventivamente (por prazo indeterminado).