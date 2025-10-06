SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (6) que 24 cidades do estado tiveram casos confirmados ou suspeitos de intoxicação por metanol por causa de bebidas adulteradas.

Segundo as autoridades, há 14 casos confirmados no estado e outros 178 em investigação. A maior parte dos casos confirmados foi na capital. Há também confirmações em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, com casos fatais.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou também nesta segunda que a principal linha de investigação para os casos de intoxicação por metanol é o uso da substância tóxica na produção de bebidas falsas.

Uma hipótese levantada anteriormente, de que criminosos teriam usado metanol para lavar garrafas, não foi totalmente descartada, mas não segue mais como principal linha de investigação.

Veja a lista de cidades paulistas que registraram casos suspeitos ou confirmados de intoxicação por metanol:

Araçatuba

Cajuru

Carapicuíba

Cubatão

Embu das Artes

Embu-Guaçu

Ferraz de Vasconcelos

Itapecerica da Serra

Itaquaquecetuba

Jacareí

Jundiaí

Limeira

Mauá

Osasco

Ribeirão Preto

Rio Claro

Santo André

Santos

São Bernardo do Campo

São José dos Campos

São Paulo

São Vicente

Taboão da Serra

Vinhedo