SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região metropolitana de São Paulo deve enfrentar uma mudança brusca no clima nesta terça-feira (7). Após muito sol e temperatura recorde do ano ser registrada nesta segunda (6), com 35,1°C, uma frente fria chega à região provocando chuva e frio.

A máxima prevista para o dia é de apenas 22°C, que deve ocorrer ainda na madrugada. Ao longo do dia, as temperaturas devem continuar caindo até ficar por volta dos 18°C no início da tarde.

Como a máxima desta segunda foi 35,1°C às 13h no Mirante de Santana, na zona norte da capital, se levarmos em conta o mesmo horário, a queda na temperatura será de aproximadamente 17°C em 24 horas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e a Climatempo, a terça deve ser marcada por grande nebulosidade e pancadas de chuva isoladas. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura também prevê cenário semelhante, com máxima de 24°C e mínima de 15°C, além de chuvas isoladas em diferentes pontos da cidade.

A expectativa, porém, não é de grande volume de precipitação, que cause transtornos na cidade.

Por outro lado, a Defesa Civil estadual alerta que a frente fria deve provocar pancadas de chuva forte, rajadas de vento e quedas de raio e granizo até sexta-feira (10) em várias regiões do estado.

Há condições para temporais e altos volumes de chuva na região metropolitana da capital, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira, além das regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba.

Já nos municípios de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca e Barretos, os acumulados devem ser moderados, com maior intensidade entre quinta (9) e sexta.

"Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta atenção redobrada, pois há risco de transtornos, como alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores. A população deve acompanhar os alertas emitidos pelos canais oficiais da Defesa Civil e adotar medidas preventivas para minimizar os impactos urbanos", destaca o órgão estadual, em nota.