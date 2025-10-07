SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gaza tem chance de paz após dois anos de guerra, Lula e Trump conversam e outras notícias para começar esta terça-feira (7).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Guerra em Gaza completa dois anos com melhor chance para paz até aqui. Para especialistas, exaustão e pressão internacional criam ambiente em que fim da guerra volta a ser possibilidade real.

GUERRA COMERCIAL

Governo aposta em orientação de Trump para contornar perfil ideológico de negociador dos EUA. Segundo interlocutores, escalação de Marco Rubio pode indicar que americanos tentarão levar à mesa temas de alta sensibilidade política. Secretário de Estado dará sequência às tratativas com vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros.

CONGRESSO NACIONAL

Punição a Eduardo e amotinados deve avançar na Câmara, enquanto caso Zambelli aguarda STF. Conselho de Ética deve analisar nesta quarta (8) parecer preliminar contra filho de Bolsonaro. Licença da deputada presa na Itália terminou na quinta-feira (2) e ela passou a acumular faltas.

BEBIDAS ADULTERADAS

Ministério da Saúde confirma 17 casos de intoxicação por metanol; BA, DF e MT descartam suspeitas. Brasil tem duas mortes confirmadas e outras 12 seguem em investigação. SP concentra 82,5% das notificações confirmadas ou sob suspeitas, e outros 13 estados avaliam casos.

ELEIÇÕES 2026

Caminhada bolsonarista em Brasília por anistia tenta se contrapor a ato da esquerda. Malafaia diz não haver tempo para organizar manifestação tradicional e esperar que Câmara paute proposta nesta semana. Atos organizados por movimentos sociais de esquerda ajudaram a enterrar a PEC da Blindagem e esfriaram a anistia.

ELEIÇÃO NA ARGENTINA

Milei tenta apagar das urnas aliado que desistiu de eleições sob pressão. José Luis Espert deixa a disputa depois de ter admitido que recebeu dólares de suspeito de tráfico. Partido tenta trocar cédulas para que seu nome não apareça.

CULTURA

Nossa democracia tira onda dos EUA, diz Wagner Moura, que retorna aos palcos. Ator diz que bolsonaristas que o ameaçam são 'vira-latas'. Apostas para o Oscar são recebidas com tranquilidade, afirma.

FUTEBOL

Everton Ribeiro anuncia que está em tratamento contra câncer. Jogador do Bahia recebeu diagnóstico há cerca de um mês e passou por cirurgia nesta segunda-feira. Meia entrou em campo no domingo, em vitória de seu time sobre o Flamengo, em Salvador.

BOXE

Após pancadaria em ringue, Popó chora e anuncia aposentadoria do boxe. Pugilista diz ter passado vergonha e promete não lutar mais. Último combate teve agressões após divulgação do resultado.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Polícia prende 3 por suspeita de esquema ilegal de venda de sangue de gatos em SP. Postagem em rede social oferecia R$ 50 por coleta em felinos em Monte Alto; estudante de veterinária segue preso preventivamente. Seis animais desacordados foram encontrados no local.