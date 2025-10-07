SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois vereadores de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, foram flagrados dançando em cima das mesas do plenário da Câmara Municipal na quinta-feira (2).

O momento de empolgação aconteceu após uma sessão solene em que a Câmara celebrou o Dia do Idoso.

Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD) subiram nas mesas durante a apresentação do cantor Elvis Andriolo, cover de Elvis Presley, contratado para a parte festiva da homenagem aos idosos. Eles dançaram ao som da música "Suspicious Minds".

A direção da Câmara informou que deve tomar medidas para que cenas como essa não aconteçam mais no plenário.

Professor Ródnei disse ao Diário do Grande ABC que não houve quebra de decoro parlamentar e que a situação expressou alegria diante da apresentação do cantor. Caio Salgado afirmou ao G1 que o momento foi de descontração e não ofendeu ninguém.

A sessão em homenagem ao Dia do Idoso foi acompanhada por mais de 200 pessoas e transmitida online.

Antes do cover de Elvis, o evento teve apresentação de um grupo de dança e entrega de certificados em homenagem a 29 moradores da cidade.

Em fevereiro deste ano os vereadores de São Caetano aprovaram uma lei que cria o Dia do Elvis Presley (16 de agosto) no calendário oficial da cidade.

A proposta foi sancionada pelo prefeito Tite Campanella (PL) no dia 10 de março.

"Elvis foi muito mais que um artista. Ele é um exemplo de superação, dedicação e respeito. Sua história fala sobre família, trabalho duro, integração cultural e até mesmo sobre como promover a paz entre as pessoas. Ele deixou um legado que vai muito além da música", afirmou o vereador Gilberto Costa (PP), autor da proposta.