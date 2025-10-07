A historiadora Arlene Clemesha é a convidada do programa DR com Demori. Na entrevista, a especialista faz uma análise sobre a situação crítica na Faixa de Gaza. Ela aborda a falta de conhecimento sobre o território palestino e a diferença entre antissemitismo e antissionismo. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (7), na

Considerada uma das principais estudiosas brasileiras em torno da questão judaica e da história da Palestina moderna, Arlene Clemesha é autora de diversas obras que detalham as complexidades do tema. Na conversa, a escritora aponta que o antissemitismo assumiu diversas formas ao longo das décadas.

Houve um período histórico, no começo do século XX, em que ele era voltado também contra a esquerda, porque a classificavam como totalmente judaica e diziam que queria dominar o mundo pelo comunismo. Então, já teve tantas formas, mas sempre foi útil ao poder, lembra.

Para Clemesha, o antissemitismo é um ódio infundado, sem base na realidade; porém, hoje em dia, ele tem um caráter racial, ou seja, é uma forma de racismo. Nesse sentido, a historiadora reflete sobre o movimento sionista, que deriva de uma doutrina político-ideológica. Ele combina nacionalismo e colonialismo. Um projeto colonialista que implicou na expulsão do povo palestino de sua terra, afirma.

Ao DR com Demori, a historiadora reflete que não há uma fronteira ou constituição clara para entender os limites do conflito. É algo mais profundo, uma simbiose, muito mais forte. Uma identificação construída com outras bases", revela. No entanto, ela acrescenta: A crítica, por exemplo, que a esquerda ou os defensores dos direitos humanos fazem não é a negação do direito à existência, mas a exigência de que se pare com o genocídio de uma população.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil.

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Serviço

DR com Demori Arlene Clemesha

Terça-feira, 7 de outubro, às 23h, na TV Brasil e Rádio MEC

Quarta-feira, 8 de outubro, às 4h30, na TV Brasil

