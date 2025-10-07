PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Serra de São José, área de proteção ambiental da cidade de Tiradentes (MG), enfrenta nesta terça-feira (7) um incêndio pelo terceiro dia consecutivo.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Estadual de Florestas (IEF) atuam para conter as chamas, que nesta terça aproximam-se de áreas em que há residências.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que começou na noite de domingo (5) e se espalhou pelo parque na segunda-feira (6). As ações foram interrompidas durante a noite, por motivos de segurança, e retomadas na manhã desta terça.

Os principais focos dos incêndios estão nas regiões do Mangue, Morro da Antena e Solar da Serra. Nesta manhã, chegaram reforços do Corpo de Bombeiros de Barbacena e de um avião de lançamento de água do IEF.

A estimativa é de que cerca de 30 pessoas participem do combate às chamas, dentre especialistas e voluntários.

De acordo com os bombeiros, a geografia do local e os ventos fortes dificultam o trabalho das equipes. Ainda não há uma previsão para a extinção completa do fogo.

Em nota, a prefeitura de Tiradentes informou que a Defesa Civil municipal realiza o monitoramento contínuo da situação e adota medidas emergenciais. O município também pediu apoio de equipes especializadas e o envio de equipamentos de combate ao fogo a órgãos estaduais e federais.

"Diante da gravidade e da extensão dos focos, os recursos locais se mostram insuficientes para conter o avanço das chamas", diz o texto.

Localizada na região do Campo das Vertentes, a Serra de São José tem aproximadamente 12 km de extensão e 5.000 hectares de área, e está próxima de importantes cidades históricas mineiras, como Tiradentes e São João del-Rei.