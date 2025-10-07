Com o crescente interesse de turistas pelo estado do Pará, por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) na capital Belém em novembro, empresários da floresta criaram um roteiro pela Ilha do Combu. A nova atração turística será lançada nesta quarta-feira (8) no Rio de Janeiro, durante a feira dos agentes de viagem (Expo Abav).

Segundo o coordenador do Comitê de Turismo Sustentável da Ilha do Combu, Mário Carvalho, a rota foi criada com o objetivo de aumentar a permanência do turismo já existente na região, mas que tem uma tendência de duração de algumas horas.

"O produto Rota Combu será oferecido com duração de dois dias e uma noite, ou três dias e duas noites, onde o visitante vai viver um conjunto de experiências, acompanhado por guia de turismo em uma embarcação que vai conduzi-lo a todos os lugares, explica.

A Ilha do Combu integra o território insular da capital paraense Belém, e fica a 15 minutos da área continental, por meio de embarcação. Além de ser uma Area de Preservação Ambiental (APA), com ecossistemas preservados, e produção agroflorestal que abastece a região, o local também reúne restaurantes que oferecem o que há de melhor da culinária típica da Região Norte.