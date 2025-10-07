SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares lançaram gás e entraram em confronto com manifestantes que realizaram um protesto pró-Palestina em frente ao prédio da Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, na manhã desta terça-feira (7). O dia marca os dois anos dos ataques terroristas do Hamas contra Israel e do início da guerra em Gaza.

"Esse aqui vai preso", afirma um agente em um vídeo obtido pela Folha de S.Paulo que mostra o momento da confusão. Duas pessoas aparecem no chão, cercadas por policiais, e é possível ver os jatos de spray nas imagens.

Os manifestantes então chamam os agentes da Polícia Militar de covardes, assassinos e "cúmplices do genocídio". Pedro Cesar Batista, membro do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, que organizou o ato, afirmou que "a ação policial foi agressiva sem existir nenhum fato que provocasse a violência".

Procurada, a assessoria da PM do Distrito Federal não confirmou a prisão e afirmou que a ocorrência está sob apuração.

Em um outro ato, manifestantes pró-Palestina realizaram uma caminhada até o Itamaraty. No trajeto, uma mulher com uma bandeira palestina discutiu com policiais.

Uma série de atos em memória do 7 de Outubro ocorreu em diversas cidades pelo mundo.

Em Israel, houve uma cerimônia no kibutz Kfar Aza, que ainda aguarda o retorno de dois reféns, e no local onde ocorria o festival Nova, rave onde mais de 370 pessoas foram mortas e dezenas, sequestradas. Deve haver ainda um evento no kibutz Nir Oz, o mais afetado pelos ataques, e no Parque Hayarkon, em Tel Aviv.

Na Alemanha, mais de mil cadeiras vazias foram posicionadas pela União de Estudantes Judeus da Alemanha em frente ao Portão de Brandemburgo, um dos principais cartões postais de Berlim, com fotos de reféns e assassinados durante os ataques. No Brasil, a ONG Rio de Paz posicionou imagens das vítimas na praia de Copacabana.

Protestos pró-Palestina também estavam previstos em várias cidades nesta terça, apesar de pedidos de líderes políticos para que não houvesse manifestações do tipo na data. Estavam na lista Sydney, Londres, Paris, Genebra, Atenas, Istambul e Estocolmo, entre outras grandes cidades.