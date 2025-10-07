SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de criminosos invadiu um edifício comercial na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (7) e roubou funcionários que estavam no local.

De acordo com a Polícia Militar, quatro homens invadiram o imóvel. Todos eles usavam máscaras durante o crime para cobrir os rostos.

Os ladrões, ainda segundo a PM, chegaram ao local com distintivos da Polícia Federal. Durante a ação eles obrigaram as vítimas a realizarem transações bancárias. A soma das transferências chegaria a casa de R$ 1 milhão.

A ação teria ocorrido no 21° andar do prédio. Até o início da tarde, a PM não sabia precisar o número exato de vítimas.

Equipes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e do Choque, ambas tropas de elite da PM paulista, foram deslocadas para ajudar na ocorrência.

Tags:

SP