SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deserto do Atacama, no norte do Chile, está repleto de flores. O fenômeno é conhecido como "deserto florido" e acontece apenas em algumas primaveras.

As plantas dependem de chuva e temperatura propícias para despertar em meio à aridez do local. Em julho de 2024, as flores surgiram antes da época, devido a chuvas incomuns para aquele mês.

Desta vez, o "deserto florido" acontece no período esperado e atrai turistas em busca de cliques diante de um cobertor roxo e branco em um dos locais mais áridos do planeta.

"Quando chove no inverno, temos essa floração de diferentes espécies nativas na primavera", disse Jorge Carabantes, chefe regional de áreas protegidas da Comissão Nacional de Florestas do Chile.

Segundo ele, podem aparecer até 200 espécies documentadas. "Elas florescem por um curto período de tempo antes de entrarem em dormência e, em seguida, tudo volta a ser como antes da chuva."

Há registros do fenômeno desde o final de setembro. O professor Alan Martinez disse que viajou até o deserto sabendo como a floração é rara: "Não acontece todo ano. Queríamos vivenciá-la nesta temporada".