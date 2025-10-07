SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma em cada 20 mil pessoas têm o diagnóstico de câncer ocular no mundo, segundo o Ministério da Saúde, sendo 90% dos diagnósticos feitos antes dos cinco anos e 50% antes dos dois anos. Dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer) mostram que a incidência da doença no Brasil é de 1.004 casos por ano.

"O principal desafio de tratamento é ampliar terapias capazes de preservar o globo ocular", afirma Clarissa Mattosinho, chefe da Oncologia Ocular do Inca, complementando que este câncer tem sido cada vez mais diagnosticado e tratado.

Emerson de Castro, oftalmologista do Sírio-Libanês explica que existem diferentes tipos de câncer ocular que pode atingir diferentes estruturas do olho, como as pálpebras, ao redor e dentro do olho. "Nos adultos, o mais comum dentro do olho são os melanomas de coróide", afirma, que geralmente não têm nenhum sintoma inicial, mas pode gerar perda da visão e manchas, como se fossem "moscas".

Ele lembra que cânceres de pele, como os carcinomas espinocelular e o basocelular podem atingir as pálpebras.

Na infância, o câncer ocular mais comum é o retinoblastoma, que tem como principais sintomas o estrabismo, inflamação, dor e inchaço dos olhos, diz Castro. Segundo o Inca, o retinoblastoma tem uma estimativa de 230 novos casos por ano no Brasil.

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer ocular, de acordo com Castro, são: exposição ao sol, bases genéticas e hereditárias, idade avançada, pele e olhos claros e imunossupressão.

Nathalia Grigorovski, oncologista pediátrica do Inca, diz que há avanços importantes de tratamento no SUS (Sistema Único de Saúde), como a quimioterapia intra-arterial, disponível no Inca e no Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), nos casos de retinoblastoma.

Para os demais tipos, Castro afirma que o tratamento segue a linha dos demais tipos de câncer. "Tem lesões na superfície da córnea que conseguimos usar um quimioterápico em forma de colírio que é bastante eficaz", diz. "Em lesões dentro do olho, [os tratamentos] vão desde cirurgia, braquiterapia ?radioterapias localizadas? e quimioterapia."

Ele pede atenção ao histórico familiar e cuidados com o sol, com uso de óculos de sol e boné, tanto para crianças quanto para adultos.

Pensando na conscientização da população em relação ao câncer ocular, o curta-metragem "Quando Seus Olhos Encontram os Meus", se inspira em histórias reais de pessoas diagnosticadas com câncer ocular.

Nesta terça-feira (7) o filme terá uma exibição especial em Foz do Iguaçu, cidade de fundação do Instituto Melanoma Brasil, que idealizou o projeto em parceria com o Instituto Renascimento. A sessão acontece no Cinecataratas, às 19h.

A pré-estreia aconteceu no dia 20 de setembro, seguida da exibição do trailer em 52 salas de cinema pelo Brasil entre os dias 25 de setembro e 1° de outubro. O curta-metragem também está disponível no canal do YouTube do Instituto Renascimento.