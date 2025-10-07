Sob coordenação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), vinculada ao Mdic, o Festival Curicaca homenageia a ave que habita, entre outros, o bioma do Cerrado, e é conhecida por seu canto característico, que soa como um grito rouco, e que simboliza a transformação.

Transformação para gerar mais desenvolvimento, emprego, renda e oportunidades no país, prioriza a organização do festival.

O presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, disse esperar que o Festival Curicaca seja a semente para consolidar a política industrial no Brasil juntando em um mesmo evento representantes da indústria, pesquisadores, empreendedores e criadores.

A gente não faz um país grande, desenvolvido e justo, sem uma indústria forte. A gente não faz um país vendendo só commodities. E para implantar produtos de maior valor agregado, quem faz isso é a indústria.

O evento terá atividades para promover o compartilhamento de práticas inovadoras e sustentáveis, estimular soluções tecnológicas para desafios produtivos e socioambientais.

Os debates e as ações do Festival estão divididos em dez trilhas de conhecimento focadas em tecnologia, inovação e sustentabilidade para a indústria e o desenvolvimento nacional. São elas:

Energia renovável e sustentabilidade energética; Inovação em saúde e biotecnologia; Transformação digital e Indústria 4.0; Segurança e defesa tecnológica; Indústria verde e economia circular; Agroindústria sustentável e agricultura familiar; Inovação social e desenvolvimento regional; Políticas e regulação; Infraestrutura sustentável e mobilidade verde; Tecnologia criativa e inclusão digital.

A programação do Festival Curica, que inclui também atrações culturais e gastronomia, pode ser conferida aqui.

Tags:

Festival Curicaca | Geraldo Alckmi