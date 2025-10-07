SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo faz operação na manhã desta terça-feira (7) contra suspeitos de pedofilia na internet. Até as 11h, nove pessoas foram presas por armazenamento de imagens de exploração sexual infantil.

No total, a investigação identificou 12 suspeitos de armazenar e distribuir pornografia infantil no ambiente digital. Eles foram alvos de mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo.

O objetivo, segundo a polícia, é reprimir a ação dos envolvidos na distribuição de arquivos de pedofilia.

O alerta sobre as atividades dos envolvidos surgiu a partir de rastreamento de palavras-chave usadas na internet.

A operação é realizada por agentes dos Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). A investigação foi conduzida pelo Centro de Inteligência Cibernética do DCCiber (Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo, que também coordena a ação.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas nos bairros São Rafael, Cidade Mãe do Céu, Jardim Progresso, Vila Regente Feijó e Vila Carrão, na zona leste, no Jardim Daysy, na zona norte, no Parque América, Parelheiros, Jardim Santa Helena e Vila Mariana, na zona sul e na Liberdade, no centro da capital.

Foram apreendidos equipamentos eletrônicos dos suspeitos que passarão por perícia.