PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma onça-pintada foi resgatada baleada após passar cerca de oito horas nadando no rio Negro, no Amazonas. Exames veterinários confirmaram que o animal foi atingido por um disparo de arma de caça.

Mais de 30 estilhaços foram identificados no focinho, na cabeça e no pescoço do felino, que também está com dentes quebrados. O estado de saúde, apesar dos ferimentos, é estável.

O animal é um macho entre dois e quatro anos de idade e pesa 58 kg, de acordo com a Sepet (Secretaria de Estado de Proteção Animal). A polícia ainda investiga a autoria do disparo.

A onça-pintada foi encontrada na quarta-feira (1º) depois de ser vista por pessoas que estavam em um barco próximo à praia da Ponta Negra, em Manaus. Pelo tempo que se passou até o resgate, estima-se que a onça tenha nadado por ao menos oito horas.

O resgate contou com a participação de agentes do Batalhão Ambiental da PM amazonense, da Sepet e do Laboratório de Interações Fauna e Floresta da Ufam (Universidade Federal do Amazonas).

Os policiais conseguiram acomodar o animal em uma base flutuante improvisada enquanto aguardavam a chegada do apoio técnico para a remoção.

O animal está sob observação no zoológico do Tropical Hotel. O local pertence ao grupo Fametro, universidade privada sediada no Amazonas.

Foi feita a retirada de um dente quebrado e o tratamento de ferimentos expostos. Um dos olhos está machucado, mas não houve lesão no globo ocular. No sábado (4), o animal já conseguiu fazer refeições normalmente.

O destino da onça-pintada deve ser decidido após sua recuperação.

Tags:

Amazonas