RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma ventania atingiu a praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e arrastou quase 50 pessoas que praticavam stand-up paddle na manhã desta terça-feira (7). Os praticantes foram surpreendidos por fortes rajadas de vento e mar agitado, e muitos não conseguiram retornar à orla por conta própria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 48 pessoas precisaram de socorro dos guarda-vidas e das equipes de embarcações de resgate. Lanchas, botes e motos aquáticas foram mobilizados na operação. Até o momento, não há registro de feridos atendidos pelo Grupamento Marítimo de Copacabana.

O grupo costuma sair do Forte de Copacabana, onde funciona uma base tradicional de stand-up paddle que reúne dezenas de pessoas diariamente nas primeiras horas do dia para acompanhar o nascer do sol. Nesta terça, porém, os ventos fortes surpreenderam os participantes e transformaram o passeio em risco.

Testemunhas relataram que os praticantes ficaram espalhados pelo mar e alguns chegaram a ser levados por mais de um quilômetro em direção ao alto-mar. Parte deles entrou na água nas imediações do Forte de Copacabana e acabou sendo resgatada perto do hotel Rio Othon Palace ?uma distância de aproximadamente 1,3 km. Uma das pranchas chegou a quebrar com a força do vento.

O sistema Alerta Rio havia emitido, ainda pela manhã, alerta de ventos moderados a fortes, com rajadas entre 40 km/h e 75,9 km/h. O aviso apontava influência da formação de um sistema de alta pressão próximo à costa e da passagem de uma frente fria, que provocaram a intensificação dos ventos.

Em junho deste ano, um episódio semelhante ocorreu na praia do Leme, também na zona sul, quando mais de 70 praticantes precisaram ser resgatados após ventos fortes empurrarem as pranchas para o alto-mar. Depois do incidente, a Prefeitura do Rio passou a adotar regras mais rígidas para a prática do esporte nas praias da cidade.

As aulas agora precisam ser ministradas por instrutores com alvará, com limite de 25 alunos por turma e um professor uniformizado a cada cinco praticantes. Também é obrigatório o uso de coletes salva-vidas, a presença de kit de primeiros socorros e o respeito aos alertas meteorológicos emitidos pelo Centro de Operações Rio.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência do Rio, a ventania provocou diversas ocorrências na cidade, como quedas de árvore em diferentes pontos. Entre 5h e 15h, foram registradas rajadas de até 57,6 km/h em estações do Vidigal e de Jacarepaguá, segundo dados do Alerta Rio e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A Defesa Civil também emitiu alerta de rajadas de vento por volta das 10h. A prefeitura recomenda que a população evite atividades ao ar livre na orla, especialmente esportes aquáticos, e não se abrigue sob árvores nem estacione veículos próximos a elas.

A previsão do Alerta Rio indica que a frente fria deve manter o céu nublado e temperaturas em declínio nesta quarta (8), com possibilidade de chuva fraca a moderada. Os ventos devem continuar moderados ao longo da semana, principalmente nas áreas litorâneas.