De acordo com a agência, os produtos produzidos pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda não tinham registro da Anvisa, foram apenas notificados. A notificação é um procedimento mais simples e rápido, usado para cosméticos de baixo risco. O mesmo se aplica à máscara capilar da Truss, que precisa ter registro na Anvisa, mas foi apenas notificada.

Confira os produtos da Cosmoética que foram suspensos:

Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos)

Realinhamento Térmico - MS Professional (todos)

Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos)

Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)

Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)

Gloss Liss - Liberty Hair (todos)

Fusion Liss Orient Beauty (todos)

Progressiva Santore (todos)

Progressiva Megarepair Luna System (todos)

Creme Progressiva Luna System (todos)

Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)

Progressiva Glowme (todos)

Progressiva Diversi Hair (todos)

Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)

Progressiva Care (todos)

Progressiva JL Professional (todos)

Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)

Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos)

Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)

Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)

Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)

High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)

Progressiva Perfect Liss (todos)

Selagem Chilena Ledebut (todos)

Prohibida Bravie (todos)

Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos)

Liberadah Bravie (todos)

Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos)

Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)

Educ Hair Edumi (todos)

Release Ledebut (todos)

Extreme Reduct Dona Lara (todos)

Hair Perfect Premium Tresaav (todos)

Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)

Liso de Milhões Beleza Rara (todos)

Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos)

Liso Perfeito - SA Carrias (todos)

BTX Premium - Asaphepro (todos)

Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)

Botox Collagen BTX Karseell (todos)

Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)

Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)

Botox Blueberry Umecthair (todos)

Botox Queen Hair (todos)

Botox Violet Mask Ledebut (todos)

Botox Branco Perla Profissional (todos)

Botox Matizador Kalainne (todos)

Botox Matizador Rute Rezende (todos)

Botox XG Forest Hair (todos)

Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)

Alisamento Algas + (Selagem) (todos)

Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)

Selagem Perla Profissional (todos)

Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)

Selagem Algas Fino Cheiro (todos)

Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)

Selagem Kalainne (todos)

Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos)

Gloss Selagem Umecthair (todos)

Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)

Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)

Selagem Kelsi Cosméticos (todos)

Selagem Orgânica Forest Hair (todos)

Selagem Gold - Ledebut (todos)

Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)

Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)

Selagem Extreme Kalainne (todos)

Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos)

Máscara Realinhamento (todos)

Ozônio

A ação de fiscalização atingiu também a +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda, responsável pela marca Ozonteck. Os cosméticos à base de ozônio produzidos pela empresa devem ser recolhidos, e sua comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso, suspensos. A lista inclui oito linhas de produtos como sabonetes, creme dental, tônico capilar e condicionadores, de uso adulto e infantil.

De acordo a Anvisa, apesar de serem registrados como cosméticos, o fabricante alega que os itens têm atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto.

Confira os produtos da Ozonteck que foram suspensos:

Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos)

Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos)

Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)

Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos)

Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos)

Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)

Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)

Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)

Denúncias

O órgão reforça que produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. A agência não recomenda o uso de produtos irregulares e informa que denúncias podem ser feitas por meio da Ouvidoria da Anvisa ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).

