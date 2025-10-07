SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo confirmou nesta terça-feira (7) a terceira morte no estado após intoxicação por metanol relacionada ao consumo de bebida alcoólica e 18 casos registrados da intoxicação, segundo balanço divulgado no final da tarde desta terça-feira.

Ainda há outros 158 casos em investigação. Até o momento, 85 suspeitas foram descartadas.

Terceira morte é de uma mulher de 30 anos, em São Bernardo do Campo. As outras duas mortes foram registradas na capital - dois homens de 48 e 54 anos.

Sete mortes estão em investigação. São quatro na cidade de São Paulo (de idades de 36, 45, 50 e 51 anos), dois em São Bernardo do Campo (49 e 58 anos) e um em Cajuru (26 anos). Todos os óbitos são de homens.

Desde que os casos surgiram, 21 pessoas foram presas. Em todo o ano são 42 prisões realizadas, segundo o governo estadual.

Foram interditados cautelarmente 11 estabelecimentos no estado desde a semana passada. São sete na capital, dois em Osasco, um em São Bernardo do Campo e outro em Barueri.

Desde o último dia 29, 16 mil garrafas foram apreendidas. Nesse mesmo período, as forças de segurança apreenderam 378 mil itens, como lacres e selos.