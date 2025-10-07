SANTO ANDRÉ, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de Bruna Araújo de Souza, 30, que morreu por intoxicação com metanol após consumir bebidas alcoólicas adulteradas, foi velado nesta terça-feira (7) no Cemitério Memorial Jardim Santo André, na Grande São Paulo. O velório reuniu amigos e familiares e não houve presença da imprensa.

Bruna era designer de cílios e sobrancelhas e mantinha um estúdio de beleza em São Bernardo do Campo, onde morava com a filha de 10 anos. O ex-marido, pai da menina, também esteve no velório e foi amparado por amigos do casal. O pai da vítima precisou ser acolhido após passar mal.

A designer é o único caso confirmado de intoxicação por metanol na cidade do ABC Paulista, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que também informou haver 13 outras pessoas internadas com suspeita de contaminação.

No dia 28 de setembro, Bruna foi a um show no Boteco da Villa, em São Bernardo do Campo, onde consumiu um combo de suco com vodca.

No dia seguinte, acordou passando mal e enviou áudios a amigos para relatar o estado de saúde. Procurou atendimento na madrugada seguinte, já com sintomas graves, como confusão mental e perda de visão.

Ela teve a morte cerebral confirmada nesta segunda-feira (6) e teve o protocolo de cuidados paliativos adotado pela equipe médica em conjunto com a família. A administração municipal afirmou que a paciente recebeu "a melhor assistência possível" e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. Não foi divulgado quanto tempo ela ficou internada.

O Boteco da Villa, onde Bruna consumiu as bebidas antes de passar mal, foi interditado pela Vigilância Sanitária da cidade após a internação de Bruna. Ele não aparece na lista de 11 estabelecimentos fechados pelo Governo de São Paulo, divulgada nesta segunda.

Em nota, o estabelecimento alegou que todas as bebidas vendidas têm procedência garantida e nota fiscal, negando qualquer indício de adulteração nos produtos. A direção classificou a interdição como "precipitada e meramente cautelar", sem comprovação de irregularidades, e afirmou estar tomando medidas judiciais para reabrir o local o quanto antes.