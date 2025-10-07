SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maioria dos brasileiros apoia a realização da COP30, conferência climática das Nações Unidas, no Brasil. Apesar disso, a maior parte da população diz não estar informada sobre o evento. Os dados são de uma pesquisa do instituto Ipsos-Ipec divulgada no começo deste mês.

Segundo o levantamento, o apoio à cúpula climática da ONU é dado por 64% dos entrevistados. Outros 17% não apoiam, e 20% não responderam.

A pesquisa ocorreu de 4 a 8 de setembro e ouviu 2.000 pessoas em 132 municípios. A amostra foi elaborada com base em dados do Censo 2022 e PNADC 2023, com controle de cotas pelas variáveis sexo, idade, escolaridade, raça/cor e ramo de atividade.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A COP30 será realizada na cidade de Belém de 10 a 21 de novembro. O evento reúne líderes mundiais e tem como foco debater e negociar medidas contra o aquecimento global.

Sobre o nível de conhecimento em relação ao evento, 55% dos entrevistados afirmam estar "nada informados". Outros 36% disseram estar "um pouco informados". Apenas 6% disseram estar "muito informados", e 4% não responderam.

"Esses números mostram o apoio latente da população ao evento, mesmo sem conhecer os detalhes. Há uma percepção geral de que o tema é importante e que sediar a conferência é positivo para o Brasil", diz Márcia Cavallari, diretora da Ipsos-Ipec.

Sobre os possíveis impactos da COP30 para a economia do Brasil, 56% afirmam que o evento trará mais benefícios, Já 18% apontam que haverá mais prejuízos, e 3% dizem que não haverá nem prejuízo nem benefício para o país. Outros 23% não sabem ou não responderam.

A percepção sobre a reputação internacional do Brasil por sediar a cúpula climática também é favorável: 58% dos entrevistados dizem acreditar que haverá um impacto positivo para a imagem do país no exterior por conta da COP30, enquanto 18% afirmam que o impacto será negativo, e 2% que não há nenhum impacto. Outros 22% não sabem ou preferiram não responder.

Em relação à cidade-sede da COP30, mais de 40% dos brasileiros não concordam com a realização do evento na capital do Pará.

Segundo o levantamento, 43% afirmam acreditar que o evento deveria ocorrer em um local com maior infraestrutura, mesmo que distante da região amazônica. Outros 33% dizem que a escolha de Belém é acertada, mesmo com as dificuldades logísticas. E 24% dos entrevistados dizem que não sabes ou não responderam.

Sobre a preparação, para 50% dos brasileiros a cidade estará "pouco ou nada preparada", 29% veem a capital paraense como "preparada ou muito preparada", e 21% não sabem.

Quanto às prioridades que deveriam estar nos planos do governo brasileiro, "redução do desmatamento e proteção de florestas" é citada por 40% dos entrevistados, e a "recuperação e restauração de áreas degradadas", por 27%.

Proteção dos direitos e territórios de povos indígenas e comunidades tradicionais (13%), financiamento internacional para ajudar a enfrentar e reduzir os efeitos das mudanças do clima (12%) e saúde pública e redução de riscos associados às mudanças climáticas (12%) foram outros temas citados pelos entrevistados como prioritários para as discussões no evento.