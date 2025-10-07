SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Portugal enviou nesta terça-feira (7), um carregamento do antídoto fomepizol injetável para auxiliar no tratamento de vítimas intoxicadas por metanol em diversas regiões do Brasil. A doação ocorre em meio à crise de bebidas adulteradas que já levou o Ministério da Saúde a anunciar a importação o medicamento também do Japão.

O envio foi coordenado por instituições portuguesas como o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Saúde português, e o Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P.) e o Instituto Camões.

"Portugal espera que a doação contribua para ultrapassar a situação de emergência de saúde pública que aquele Estado-membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa enfrenta e, sobretudo, para diminuir o número de vítimas mortais", informaram as autoridades portuguesas em comunicado.

O aumento dos casos de intoxicação tem gerado preocupação entre as autoridades de saúde. O estado de São Paulo, epicentro da crise, informou nesta terça-feira (7) que há 18 casos confirmados, 176 notificações e 10 mortes, sendo três confirmadas e sete em investigação. O estado também descartou 38 casos que estavam sob investigação.

O Ministério da Saúde não atualizou os dados nesta terça, mas deve divulgar os números atuais nesta quarta-feira (8).

Na segunda-feira (6), uma operação contra a adulteração de bebidas alcoólicas, a Polícia Civil apreendeu mais de 100 mil garrafas vazias em um galpão clandestino na Vila Formosa, zona leste de São Paulo.

O local, que funcionava como uma empresa de recicláveis sem qualquer controle sanitário, tinha como principal atividade a venda de garrafas vazias de destilados como gim, vodca e uísque, prontas para reaproveitamento.

O estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária por falta de documentação, e dois homens presentes no local foram autuados e passarão a ser investigados.

Diante do cenário, o Ministério da Saúde reforça o alerta para que a população evite o consumo de bebidas destiladas de procedência desconhecida, especialmente diante do aumento dos casos de adulteração com metanol.

Pessoas que apresentarem sintomas incomuns após ingerir bebida alcoólica devem procurar atendimento médico imediato. A avaliação deve incluir exames laboratoriais e oftalmológicos, já que o metanol pode afetar a visão.

Entre os principais sinais de intoxicação estão fortes dores abdominais, tontura e confusão mental. O atendimento médico nas primeiras seis horas após o início dos sintomas é essencial para reduzir os riscos de agravamento e complicações graves.