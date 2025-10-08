SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta quarta-feira (8) na região metropolitana de Umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.. São Paulo deve ser mais um dia com possibilidade de chuva a qualquer hora e temperaturas que devem cair ainda mais em relação às registradas nesta terça-feira (7).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a nebulosidade predomina durante o dia e os termômetros não devem atingir a marca dos 17°C. Com a chegada da noite, as temperaturas devem cair ainda mais, chegando a 13°C, com a presença de nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O mesmo instituto emitiu alerta amarelo para todo o estado de São Paulo e partes do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Nessas regiões, estão previstas chuvas entre 20 mm e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h, o que representa baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A Climatempo e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura indicam temperaturas semelhantes às do Inmet, com pequenas variações. Ambos apontam máximas de 18°C no período da tarde, entre 14h e 15h. À noite, o órgão público prevê mínima de 14°C, enquanto o instituto indica 13°C. Os dois também preveem chuva em pontos isolados, principalmente, no período noturno.

Nesta terça (7), a temperatura máxima registrada pelo Inmet no Mirante de Santana, na zona norte da capital, foi de 26,2°C, justamente logo após a meia-noite. A partir de então, o clima foi esfriando e chegou a 22,1°C às 11h e a 16°C às 20h.

Além da Grande São Paulo, a Defesa Civil estadual alerta que a frente fria deve provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo até sexta-feira (10) em várias regiões do estado.

A Marinha do Brasil também emitiu um alerta para a possibilidade de ventos de até 60 km/h na faixa litorânea paulista entre a madrugada de quinta (9) e a manhã de sexta.

Segundo a Defesa Civil, há condições para temporais e altos volumes de precipitação na Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, litoral do norte, Serra da Mantiqueira, além das regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba.

Já nos municípios de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca e Barretos, os acumulados devem ser moderados, com maior intensidade entre quinta e sexta.

"Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta atenção redobrada, pois há risco de transtornos, como alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores. A população deve acompanhar os alertas emitidos pelos canais oficiais da Defesa Civil e adotar medidas preventivas para minimizar os impactos urbanos", destaca o órgão estadual, em nota.

PREVISÃO DO CLIMA PARA AS DEMAIS REGIÕES DO ESTADO:

Fonte: Inmet

INMET EMITE ALERTA LARANJA PARA BAIXA UMIDADE DO AR NO CENTRO DO PAÍS

Se São Paulo vai ser frio e chuvoso nesta quarta, a faixa central do país, centro-norte de Minas Gerais e parte do interior do Nordeste devem enfrentar um clima totalmente oposto, com baixa umidade do ar e calor.

Segundo o alerta laranja emitido pelo Inmet, a umidade relativa do ar nessas regiões deve variar de 20% a 12%, o que deixa o clima com risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), uma taxa de umidade do ar abaixo dos 60% já é prejudicial aos seres humanos.