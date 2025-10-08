SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil resgatou nesta terça-feira (7) 50 cachorros vítimas de maus-tratos em um canil clandestino no bairro Riachuelo, na zona norte do Rio de Janeiro, após receber denúncias sobre as condições precárias do lugar.

A ação foi realizada por policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Todos os Santos) e da 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo), com apoio das Comissões de Defesa e Proteção dos Animais da Alerj (Assembleia Legislativa) e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Segundo denúncias recebidas pela polícia, animais doentes eram vendidos pelo canil. Na operação, foram encontrados cães, entre filhotes e adultos, em condições insalubres.

Os animais estavam com sarna, pulga, infecções nos ouvidos e olhos. Além disso, não havia alimentos e água no local.

"Encontramos um ambiente insalubre, com odor forte e marcas visíveis de negligência e crueldade", disse o deputado estadual Marcelo Dino (União), presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da Alerj.

De acordo com a polícia, o canil não tinha condições básicas de higiene e também não contava com ventilação adequada.

Os agentes não encontraram no local a documentação necessária para funcionamento do canil. A polícia continua investigando o caso para localizar os responsáveis pelos maus-tratos.