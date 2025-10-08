SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro recebeu nesta terça-feira (7) a notificação de mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol, nas cidades de Cantagalo, Cabo Frio e Volta Redonda.

Outro caso, em São Pedro da Aldeia, segue em investigação laboratorial.

Os quatro pacientes são monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilâncias em Saúde. As suspeitas de venda de bebida adulterada são investigadas pela polícia.

"Já foram criados fluxos de atendimento dos pacientes, e reforçamos nosso compromisso com a saúde da população. Cuidem-se e evitem bebidas alcoólicas que não saibam a procedência", disse a secretária de Saúde, Claudia Mello.

A orientação da pasta é para que as pessoas que apresentarem visão turva, desconforto gástrico e quadros de gastrite após ingestão de álcool procurem uma unidade de saúde.

A secretaria começou na segunda (6) o processo de compra de mais doses do antídoto para intoxicação por metanol, com o objetivo de acelerar o tratamento dos pacientes suspeitos.

Também nesta terça, o governo do Rio lançou um painel público com informações sobre os casos de intoxicação.

Os dados estão disponíveis no site do Monitora RJ. O sistema apresenta um mapeamento das notificações suspeitas, confirmadas e descartadas no estado.

Na semana passada foi criada uma sala de situação para monitorar os casos e determinar ações.

O estado de São Paulo registrou 18 casos confirmados de intoxicação por metanol e descartou 38 suspeitas após análises clínicas, segundo dados desta terça.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, há 176 notificações e 10 mortes, sendo três confirmadas e sete em investigação.

Os dados do Brasil não foram atualizados nesta terça. A expectativa é de que o Ministério da Saúde divulgue novo boletim nesta quarta-feira (8).